Vorarlberg: Hakenkreuze gesprüht - Verdächtiger ausgeforscht

Mitte Oktober sprühte ein Unbekannter Hakenkreuze und SS-Runen in Lauterach - nun konnte die Polizei einen Verdächtigen ausforschen.

In Zusammenarbeit mit mehreren Polizeidienststellen in Vorarlberg ist es gelungen, Sachbeschädigungen in Lauterach aufzuklären. Die Graffitis, es handelte sich dabei um aufgesprühte Hakenkreuze und eine SS Rune, befanden sich in Lauterach im Bereich Bundesstraße, am Achpark, Tennishalle und Badweg an insgesamt sieben Objekten.