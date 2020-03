Vorarlberg: Golf-Caddy fährt 81-jährige Radfahrerin nieder

In Bregenz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall - der unbekannte Lenker eines "Golf-Caddy" fuhr eine 81-jährige Radfahrerin nieder.

Am Dienstag um 18:05 Uhr kam es in Bregenz, an der Kreuzung Strabonstraße/Ammianusstraße zu einer Kollision zwischen einer 81-jährigen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Lenker eines "Golf-Caddys". Es könnte sich auch um ein Invaliden-Fahrzeug handeln.