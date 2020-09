Vorarlberg: Glasscheibe an Bushaltestelle zerstört

Ein unbekannter zerstörte eine Glasscheibe an der Wolfurter Bushaltestelle "Mähdle".

Drei bislang unbekannte Personen gingen am Mittwoch gegen 00.10 Uhr, zu Fuß bzw. mit Fahrrädern an der Bushaltestelle "Mähdle" in der Brühlestraße in Wolfurt vorbei. Eine Person (Fußgänger) führte eine Weinflasche mit sich und übergab diese bei der Bushaltestelle der bislang unbekannten Täterschaft (Person mit Fahrrad). Diese warf die Flasche in weiterer Folge gegen eine Glasscheibe der Bushaltestelle, welche dadurch zerbrach. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder allfällige verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfurt unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8137 zu melden.