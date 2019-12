Vorarlberg: Fries-Tochter gründet Firma in Belgien

Die Fries-Tochterfirma Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH mit Sitz in Baden-Würtemberg gründet eine weitere Tochter in Belgien.

Die Cup Concept Belgium BV bildet ein Joint Venture mit der in Gistel (Westflandern) ansässigen Biopack. Die Geschäftsführung übernimmt unter anderem der Vorarlberger Gerhard Bertsch. "Ab 1. Jänner 2020 tritt in Belgien das Verbot von Einwegplastik in Kraft."

Mehrwegbecher für Großevents

Cup Concept entwickelt und produziert Mehrwegbecher-Systeme. Das Unternehmen hat unter anderem Großevents wie etwa die Rammstein-Tournee, die Ed-Sheeran-Tour, die Eishockey-WM oder auch für die World Gymnaestrada in Dornbirn speziell bedruckte Mehrwegbecher produziert. "Wir bieten einen All-in Service vom umweltschonenden und hygienischen Spülservice, Logistik bis hin zur Lagerung der Mehrwegbecher an mehreren eigenen Niederlassungen und Auslandsstandorten an", so Bertsch. Ein Mehrwegbecher kann rund 150 Mal verwendet werden.