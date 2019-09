Vorarlberg: Frau bei Unfall im Pfändertunnel verletzt

Eine 41-Jährige wurde bei einem Unfall am Dienstag verletzt.

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr ein 34jähriger Schweizer mit seinem PKW im Pfändertunnel in Richtung Tirol. Auf Höhe Strkm 7,9 touchierte er mit dem von seinem PKW gezogenen Anhänger das rechte Schrammbord. Das Fahrzeuggespann begann sofort stark zu schlingern und touchierte dabei seitlich den auf der linken Fahrspur fahrenden PKW einer 41-jährigen Frau aus Bregenz.

Diese prallte dadurch gegen die linksseitige Tunnelwand und kam nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Die PKW Lenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug der Bregenzerin entstand Totalschaden. Am PKW des Schweizers entstand ein schwerer Sachschaden. Der Pfändertunnel war in Richtung Tirol für die Zeit von 15.10 Uhr bis 16.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.