Vorarlberg: Einbruchsdiebstähle in Dornbirn geklärt

Die Polizei konnte einen 18-Jährigen ausfindig machen, der mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben soll.

Ein 18-jähriger Mann begab sich am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Dornbirn. Dort sprach er unter einem Vorwand den Hausbesitzer an, welcher sich in seinem Garten befand, an. Kurz danach schlich er sich ins Haus und stahl daraus Wertgegenstände im Werte von ca. 5.000.- Euro. Die Ermittlungen der Polizei Dornbirn führten zu dem 18-Jährigen.