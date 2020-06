Vorarlberg: Coronavirus gefährdet Bemühungen um Gleichberechtigung

Die Coronakrise sei aus frauenpolitischer Perspektive ernüchternd und alarmierend, so Landesrätin Katharina Wiesflecker.

"Tatsache ist, dass besonders die Frauen durch die fehlende Kinderbetreuung und das Home-Schooling belastet wurden", so Landesrätin Katharina Wiesflecker in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Man habe die alte Rollenverteilung wieder eingenommen - die Frau kümmert sich um Haus und Kind, der Mann verdient Geld. "Sein Job hat Vorrang, weil viele Frauen Teilzeit arbeiten." Aufgrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt, sei außerdem zu befürchten, dass es für Frauen schwierig sein wird ins Erwerbsleben zurückzufinden.