Vorarlberg: Brand in Dornbirn

Eine vergessene Kerze sorgte für einen Brand in einem Dornbirner Mehrparteienhaus.

Am Montag gegen 22:30 Uhr schliefen in Dornbirn in einem Mehrparteienhaus am Trockenturmweg ein Ehepaar gegen 22:30 Uhr auf der Couch im Wohnzimmer ein. Sie vergaßen dabei, dass noch eine Kerze brannte.