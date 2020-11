Vorarlberg: Boden mit Gülle übersäuert - VGT erstattet Anzeige

Dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) liegen Beweise vor, dass ein Landwirt die Gülle aus dem Tal auf 2000 Metern Höhe auf einer Almfläche mit steilen Hängen ausgebracht hat.

Immer öfter wird auf sensiblem hochalpinen Boden auf den Almen Dünger aus dem Tal ausgebracht, was zu einer Übersäuerung des Bodens führt, so der VGT in einer Aussendung. Mit Hochdruck werde der Kot fast 60 Meter weit auf große Flächen und steile Hanglagen verspritzt. Der Einsatz von Kraftfutter bei Milchkühen führe damit zu einer völligen Überdüngung.