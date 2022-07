Vorarlberg: Auto überschlagen, 18-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Schwarzenberg wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt.

Am Samstag gegen 3:05 Uhr fuhr ein 18-jähriger Lenker mit einem PKW auf der L 48 von Schwarzenberg in Richtung Bersbuch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lenker darauf von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenlaterne und schlitterte etwa 180 Meter einen leicht abfallenden Hügel hinunter.

Am Ende des Hügels stürzte das Fahrzeug einen etwa 40 Meter steilen Abhang hinab und überschlug sich dabei mehrfach. Der Lenker musste in der Folge von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Verletzungsgrad schwer, am Fahrzeug entstand Totalschaden.