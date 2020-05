Vorarlberg: Alkolenker bei Kontrolle verletzt

Ein alkoholisierter 58-Jähriger wurde bei einer Verkehrskontrolle in Lauterach verletzt.

Ein erheblich alkoholisierter 58 Jahre alter Autofahrer, der ohne Kennzeichen unterwegs war, ist am Freitagmittag in Lauterach bei einer Polizeikontrolle mehrmals auf die Beamten zugefahren. Da er sich auch weigerte, dem Polizeiauto zu folgen oder auszusteigen, setzten die Polizisten seine Festnahme mit Körperkraft durch. Dabei wurde der Mann laut Polizei am Arm verletzt.