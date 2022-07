Vorarlberg: 559 Neuinfektionen und ein Todesopfer

In Vorarlberg verstarb am Montag eine weitere Person an oder mit dem Coronavirus.

Am Dienstag verstarb in Vorarlberg eine weitere Person an oder mit dem Coronavirus.

Die Corona-Zahlen vom Dienstag: Am Dienstag kamen in Vorarlberg 559 Corona-Neuinfektionen hinzu, dem gegenüber standen 413 Genesungen. Damit waren am Dienstag 2.491 Menschen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Bis Mittwochmorgen wurden 23 weitere Neuinfektionen und 410 Genesungen registriert, die aktuelle Zahl der aktiv positiven Coronafälle in Vorarlberg liegt damit bei 2.104.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Montag bei 874,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 832,8.

Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 46 Covid-Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation wird derzeit ein Covid-Patient betreut.

552 Todesopfer in Vorarlberg

Am Dienstag verstarb eine weitere Person. Insgesamt sind bisher 551 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenz