Vorarlberg: 53-Jähriger bei Bergtour im Kleinwalsertal unter Felsbrocken eingeklemmt

Ein 53-jähriger Mann aus Deutschland ist am Montag im Kleinwalsertal bei einer Bergtour unter einem Felsbrocken eingeklemmt und dabei mittelschwer verletzt worden. Sein 20-jähriger Sohn konnte den Mann befreien und setzte einen Notruf ab. Wegen schlechter Wetter- und Sichtbedingungen mussten Notarzt und Bergrettung zu Fuß zu dem Verletzten aufsteigen, teilte die Polizei mit.

Bregenz. Vater und Sohn unternahmen eine Tour zur Oberstdorfer Hammerspitze (2.260 Meter) und stiegen gegen 16.00 Uhr auf dem alpinen Steig in Richtung Fiderepasshütte (2.070 Meter) ab. Als der 53-Jährige um eine Felskante kletterte, löste sich ein Felsbrocken unter den Beinen des Bergsteigers. Er stürzte rund vier Meter ab und wurde unter dem Felsbrocken eingeklemmt. Sein Sohn eilte ihm sofort zu Hilfe. Nachdem die Retter den 53-Jährigen am Unglücksort erreicht hatten, wurde er an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde der Mann mit der Gebirgstrage ins Tal gebracht.