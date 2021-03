Vorarlberg: 33 Neuinfektionen am Freitag

Am Freitag wurden in Vorarlberg 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet.

Stand Freitag Mitternacht: Laut Dashboard des Landes wurden am Freitag 33 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem stehen 42 Genesene gegenüber.

Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus waren am Freitag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben in Vorarlberg 279 Personen an oder mit dem Coronavirus.