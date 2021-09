Vorarlberg: 32 Neuinfektionen seit Mitternacht

Mit Stand Samstagmittag werden 20 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, acht davon auf der Intensivstation.

Stand Samstag 12 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 96 Neuinfektionen und 56 Genesungen verzeichnet - am Samstag kamen bis Mittag weitere 32 Neuinfektionen dazu. Aktuell befinden sich 20 Covid-Patienten im Krankenhaus, acht werden auf der Intensivstation behandelt.