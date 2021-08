Vorarlberg: 286 aktiv positive Corona-Infizierte

Am Dienstag wurden 38 Neuinfektionen und 17 Genesungen registriert. Bis Mittwochmorgen kamen weitere fünf Neuinfektionen hinzu.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 38 Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber stehen 17 Genesungen. Bis Mittwochmorgen wurden fünf weitere Neuinfektionen registriert. Insgesamt sind damit aktuell 286 Personen in Vorarlberg mit dem Coronavirus infiziert.