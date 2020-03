Vorankündigung 38. Besenturnier

Wie jedes Jahr zum Saisonabschluss veranstaltet der Hohenemser Schlittschuhclub auch dieses Jahr, am 14. und 15. März 2020, das traditionelle Besenturnier auf der Kunsteisbahn.

In diesem verrückten Spiel stehen sich zwei Mannschaften auf dem Eis, „bewaffnet“ mit einem Besen, mit Turnschuhen und kompletter Eishockeyausrüstung adjustiert, gegenüber und versuchen, einen Plastikfußball mit dem Besen in ein Nachwuchsfußballtor zu schießen. Durch die Kombination „Eis, Turnschuhe, Besen und leichter Plastikball“ sind spektakuläre und für den Zuschauer äußerst lustige Spiele vorprogrammiert. Heuer kämpfen rund 20 Teams aus der Schweiz und Österreich, also knapp 300 Spieler, um den Wanderpokal.

Die Gruppenspiele beginnen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr, die Finalspiele finden am Sonntag ab 13.15 Uhr statt. Für Verpflegung und musikalische Umrahmung ist natürlich auch bestens gesorgt!