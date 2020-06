Von den Tätern fehlt jede Spur - Polizei sucht Zeugen

Polizei sucht Zeugen für die Bankomatsprengung in Bludesch.

Mittwochnacht versuchte eine unbekannte Täterschaft am westlichen Ortsrand von Bludesch, Hauptstraße 19, einen Bankomaten aufzusprengen. Dazu verwendeten sie um 02:02 Uhr ein derzeit unbekanntes Sprengmittel. Obwohl der Bankomat stark beschädigt wurde, war es der Täterschaft nicht möglich an Bargeld zu gelangen und sie flüchtete ohne Beute.

Täterhinweise fehlen

Derzeit bestehen keinerlei konkreten Täterhinweise. Ob ein Tatzusammenhang mit im Mai verübten Bankomatsprengungen in Tirol und Salzburg besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die am Dienstag, während des Tages, oder in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Bankomaten in Bludesch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg zu melden.