Vom Berg ins Tal - Live vom Alpabtrieb in Schwarzenberg

Nach zwei Monaten "Sommerfrische" kehrt heute das Vieh der Hinter- und Mittelargen Alpe wieder zurück ins Tal. Wir von VOL.AT sind beim festlichen Empfang in Schwarzenberg mit dabei.

Am Freitag den 31. August 2018 und Samstag den 08. September 2018 findet der traditionelle Alpabtrieb in Schwarzenberg im Bregenzerwald statt. Nach einem schönen Alpsommer auf den saftigen Bergwiesen werden die geschmückten Tiere ins Tal gebracht und kehren wieder in ihre Stallungen zurück. Denn wenn auch alle den herrlichen Alpsommer genossen haben, so sind doch alle Beteiligten wieder froh, wenn die Tiere unbeschadet wieder im Tal angekommen sind.