Traditonen auf der Spur: Mit dabei beim nächtlichen Alpabtrieb

Am Freitagvormittag kehren die Rinder, Kühe, Ziegen und Älpler der Mittelargen Alpe zurück ins Tal. Doch bevor wir die Landwirte und ihr Vieh festlich begrüßt werden, haben diese einen langen, dunklen Weg vor sich. VOL.AT war für euch in den Morgenstunden mit dabei.

Bereits seit ein Uhr morgens herrscht in der Alpe reges Treiben, denn bevor der Weg ins Tal zurückgelegt werden kann, stehen noch einige Dinge an. Matthias Kohler der Alpmeister erzählt uns im Interview, warum die Nacht zur Gefahr wird und auf was geachtet werden muss.