Traditionen auf der Spur: Alpkranzbinden auf der Alpe Mittelargen in Vorarlberg

Am Freitag ist es für die bei Au liegenden Alpen Hinter- und Mittelargen soweit, ein Alpsommer ist vorbei und die Tiere werden zurück ins Tal getrieben. Traditionsgemäß wird einige Tage davor gemeinsam der Schmuck für das Vieh gebunden. VOL.AT war dabei.

Alles was die Natur zu bieten hat

Doch bevor es ans “Kranzen” geht, muss für das Material gesorgt werden. Alles was benötigt wird, wächst an Bäumen und Sträuchern in der unmittelbaren Umgebung. Säckeweise selbst gepflückte Pflanzen finden den Weg auf den Tisch und was nicht gepflückt wird, wird eben gebastelt. Blüten aus Stoff und beschriftete Schilder sind genauso zu finden wie Erikablüten, Vogelbeeren, Wacholderzweige und Disteln.