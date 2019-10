Volksfest in der neuen Schule

Ganztägige Feier zur Eröffnung und zum 60-Jahr-Jubiläum der neuen Mittelschule in Egg.

Dieser Neubau setzt zweifellos neue Maßstäbe in Sachen modernem Schulbau. Die Rede ist von der neuen Mittelschule in Egg, welche am vergangenen Sonntag offiziell eröffnet wurde. Die Bürgermeister der drei Sprengelgemeinden Paul Sutterlüty (Egg), Bernhard Kleber (Andelsbuch) und Markus Flatz (Schwarzenberg) taten ihren berechtigten Stolz kund und konnten im Laufe des Festtages tausende interessierte Besucherinnen und Besucher, darunter auch Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, Projektleiter Vizebgm. Karl-Heinz Zündel, Architekt Andreas Xander, Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani, Andreas Kappaurer (Pädagogische Leitung BD), Sport-Fachinspektor Conny Berchtold, Direktor a.D. Engelbert Bereuter, die Schulqualitätsmanager Susanne Speckle, Angelika Walser und Ivo Walser, Elternvereinsobfrau Conny Walch sowie die Personalvertreter Gerhard Unterkofler und Andreas Hammerer, willkommen heißen.