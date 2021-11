Vogelgrippe: Land ergreift Vorsichtsmaßnahmen

Der Bund hat eine Änderung der Geflügelpest-Verordnung mit einer Reihe von Schutzmaßnahmen für das Hausgeflügel erlassen, welche heute (Freitag) in Kraft getreten ist.

Wegen des Auftretens der Vogelgrippe in vielen Ländern Europas und mittlerweile auch schon in Niederösterreich hat der Bund eine Änderung der Geflügelpest-Verordnung mit einer Reihe von Schutzmaßnahmen für das Hausgeflügel erlassen, welche heute (Freitag) in Kraft getreten ist. Zu dem darin bezeichneten Risikogebiet werden in Vorarlberg die Gemeinden entlang des Bodensees, des Rheins bis nach Feldkirch sowie der vordere Bregenzerwald gehören. Die größeren geflügelhaltenden Betriebe in Vorarlberg wurden von der Behörde im Wege des Geflügelverbandes bereits über diese Neuregelung informiert, teilt Landesveterinär Norbert Greber mit.