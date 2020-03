VN-Auktion: Letzte Chance - Heute fällt der Hammer!

Bei der großen VN-Auktion fällt heute ab 16:00 Uhr der Hammer: Im 15-Sekunden-Takt werden die Artikel zugeschlagen.

Wer das höchste Gebot für ein Produkt abgibt, erhält den Zuschlag und wird automatisch per E-Mail verständigt. Bezahlt werden kann entweder mit VISA, Mastercard oder PayPal. Das Zertifikat wird dann zeitnah per E-Mail zugeschickt. Wem Barzahlung lieber ist, kann dies in allen Russmedia-Geschäftsstellen (Rankweil, Feldkirch, Bludenz) und der Information bei Russmedia in Schwarzach erledigen. Dort wird Ihnen das Zertifikat persönlich ausgehändigt. Damit gehen Sie schließlich zum Händler und schon erhalten Sie Ihr ersteigertes Produkt.