Virtuose in Sachen Sprache, Piano und Mimik

Auftakt zum Altacher Kultober mit geballter Bayern Power

Altach. In Sachen Kabarett ist Martin Schmitt eigentlich ein Spätberufener. Dabei steht er bereits seit fast 35 Jahren auf der Bühne. Seine Karriere begann ursprünglich als Blues, Jazz, Soul und Boogie-Woogie Pianist. Erst in den vergangenen Jahren hat er seine neue Liebe und Leidenschaft im Kabarett gefunden, ohne dabei seine Wurzeln zu verraten. Ein Programm des 52-jährigen wird auch stets ergänzt durch ein paar Kostproben seines Könnens an den Elfenbeintasten, wie es auch bereits der Titel – „Blues mit lustig“ – bereits anklingen ließ. Darüber hinaus überzeugt waschechte Bayer aber in Sachen Sprache. Seine Wortspitzen sind ebenso präzise wie sein Tastenspiel. Vor allem der Dialekt hat es Schmitt angetan – neben seinem eigenen – brilliert er auch in der Reproduktion anderer deutschen regionalen Mundarten. So werden dann Alltagsgeschichten aus Bayern ebenso tiefsinnig durchleuchtet und kommentiert wie auch vor allem die Bewohner der neuen deutschen Bundesländer, die eine oder andere Spitze ertragen müssen. Dabei funktionieren die Geschichten von Schmitt unabhängig vom Dialekt in jeglicher Sprache und so kam auch das Altacher Publikum sichtlich auf seine Kosten. In der Wohnzimmeratmosphäre im Theater im Altacher KOM, wird das Publikum auch stets gekonnt mit eingebunden und die kleine Bühne bietet gerade für Schmitt einen enormen Vorteil. Seine herausragende Mimik kommt so perfekt zur Geltung. Das Gesicht des Bayer vermittelt oft den Eindruck eines Spitzbuben, der gerade einen Würfelzucker gestohlen hat.