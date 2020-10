Vier Herbstmeistertitel im Unterhaus sind vergeben

Vor dem letzten Spieltag im Herbst im Vorarlberger Amateurfußball sind schon vier Halbzeitmeister fix.

Vor dem letzten Spieltag im Herbstdurchgang im Vorarlberger Amateurfußball sind mit Admira Dornbirn (Vorarlbergliga), SPG Großwalsertal (1. LK), SW Bregenz (4. LK) und SV Gaißau 1b (5. LK Unterland) schon vier Halbzeitmeister fix. Die drei Letztgenannten Erstplatzierten im Unterhaus außer Admira Dornbirn haben noch eine blütenweiße Weste und mussten noch keine Niederlage in der ersten Saisonhälfte hinnehmen.

Spannung verspricht die Vergabe des Winterkönig in der Landesliga. Hörbranz, Frastanz, Sulz und Meiningen haben noch die große Chance auf den bedeutungslosen Halbzeittitel. Hannes Rinderer (Großwalsertal) hat mit 18 Treffern am meisten Tore aller Unterhausligen geschossen. Ex-Höchst und FC Lustenau Coach Bernhard Erkinger trug sich im 1b-Team von Gaißau 16 (!) Mal in die Torschützenliste ein.