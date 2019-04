VGT-Aufdeckung bringt Erfolg in Sachen Tiertransporte

Über einen kleinen Erfolg mit großer Wirkung freut sich der Verein gegen Tierfabriken heute: Denn erstmals in der Geschichte der Kälbertransporte wurden diese gestern aufgrund der Aufdeckungen des VGT ausgesetzt. Kein einziges Kalb hat gestern das Bundesland verlassen, um eine Reise in italienische Mastanlagen oder weiter anzutreten.

Das ist ein kleiner, aber sehr wichtiger Teilschritt für den Tierschutz im Land in Österreich, schreibt der Verein in einer Presseaussendung. Es bedeutet, dass endlich auch die politische Einsicht da ist, dass diese Transporte nicht nur eine Strapaze für die Kälber, sondern auch komplett illegal sind, so der VGT weiter.