Nach Enthüllungen: Tiertransporte nach Bozen werden gestoppt

Bregenz – Eine Abfertigung von Tieren durch die Vorarlberger Veterinärbehörde erfolgt nur mehr dann, wenn in den Transportpapieren der endgültige Bestimmungsort in Italien angegeben ist.

Bestimmungsort muss angegeben sein

Im Hinblick darauf wird im Land ab sofort wie folgt gehandelt: Eine Abfertigung von Tieren im Rahmen eines Kurzstreckentransportes durch die Vorarlberger Veterinärbehörde erfolgt nur mehr dann, wenn in den Transportpapieren der endgültige Bestimmungsort in Italien angegeben ist. Und für Tiertransporte nach Bergheim/Salzburg gilt, dass etwaige Sammelstellen in Vorarlberg in den Transportpapieren ausdrücklich angeführt sein müssen.