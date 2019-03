Kälbertransporte: VgT bringt Anzeigen ein

Nach der Aufdeckung der Kälbertransporte von Bergheim nach Spanien bringt der Verein gegen Tierfabriken (VgT) Anzeigen gegen das Veterinäramt sowie den zuständigen Amtstierarzt der Stadt Salzburg ein.

Der vom VGT dokumentierte Kälbertransport von Bergheim nach Vic in Spanien war – inklusive der Be- und Entladezeiten – rund 22 Stunden unterwegs. Dies ist eine Überschreitung der maximalen Transportdauer von Saugkälbern: nur 19 Stunden sind höchstens erlaubt. Anhand der vorliegenden Route und der Geschwindigkeitsbeschränkungen laut den Straßenverkehrsordnungen sei eine reine Fahrtzeit von 19 Stunden schon allein rechnerisch nicht möglich. Entgegen der Aussagen des Amtsierarztes gegenüber Medien, schließt die „Beförderungszeit“ laut der EU-Tiertransportverordnung das Be- und Entladen mit ein.