VEU Feldkirch und EHC Lustenau proben den Ernstfall

Vorbereitungsturnier mit vier Mannschaften am Freitag in der Vorarlberghalle

Die VEU Feldkirch setzt nach diversen Absagen von Vorbereitungsspielen ihre Pre Season mit einem Eishockeyturnier in der heimischen Vorarlberghalle fort. Zusammen mit Partner Valcome TV veranstaltet die VEU ein Vorbereitungsturnier um vor dem Ligastart am 3 Oktober weitere Spielpraxis zu sammeln. Voraussichtlich wird auch Neuzugang Jakob Stukel, der am Donnerstagvormittag in Vorarlberg eintreffen sollte, bereits mit von der Partie sein.