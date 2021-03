Verzögerung für Firmen bei Entschädigungszahlungen

Bei den Bezirkshauptmannschaften warten derzeit an die 12.000 Anträge von Firmen, die Entschädigung für eine Pandemie-bedingte Absonderung von Mitarbeitern wollen, auf ihre Bearbeitung.

Fragen erst Ende 2020 geklärt

Burtscher, Bezirkshauptmann von Feldkirch, bestätigte gegenüber der Wirtschaftspresseagentur stellvertretend für die vier Vorarlberger Bezirkshauptmannschaften, dass es zu deutlichen Verzögerungen von teilweise bald einem Jahr komme. Grund sei, dass die Bezirkshauptmannschaften sich zuerst auf eine österreichweit einheitliche Auslegung der Entschädigungsbedingungen festlegen mussten: "Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen in Vorarlberg anders entschädigt wird als in Kärnten." Erst Ende 2020 seien alle Fragen geklärt gewesen.

700 neue Anträge pro Woche

Zudem habe die bisher geringe Automatisierung im IT-Bereich an den Bezirkshauptmannschaften die Arbeit erschwert, so Burtscher. Land und Bezirkshauptmannschaften hätten nun ein eigenes Programm entwickelt, das eine schnellere Abwicklung erlaube. Es ist seit Februar in Betrieb. Pro Woche kommen derzeit bis zu 700 neue Anträge dazu, die Bearbeitung aller Anträge dürfte Monate in Anspruch nehmen, so Burtscher.