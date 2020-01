Am Sonntag, den 16. Februar 2020 findet die Vereinsmeisterschaft alpin 2020 auf der Niedere statt. Der SC Bezau lädt herzlich zum Höhepunkt der Saison ein.

Für die Mannschaftswertung nehmen wir wieder eine Durchschnittszeit als Richtwert her. Gestartet wird in 4er Teams, wobei die besten 3 Läufer in die Wertung kommen. Wir bitten die Vereinsobfrauen/-männer und Chefs, ihre Mitglieder und MitarbeiterInnen zu motivieren und die Mannschaften in 4er-Teams anzumelden. Jedes Team erhält einen schönen Preis.