Veganes Produkt aus Vorarlberg ausgezeichnet

Die Vegane Gesellschaft Österreich hat am Sonntag, 1. Dezember im Wiener MAK (Museum für Angewandte Kunst) die österreichischen Vegan Awards 2019 verliehen. Das Vorarlberger Fruchtsaftunternehmen Rauch belegte den zweiten Platz in der Kategorie "Beverages".

Mehr als 60 Unternehmen reichten knapp 100 Produktneuheiten in den Kategorien Food, Beverages, Wein und Non-Food (Kosmetik, Textilien etc.) zur Bewertung durch eine Fachjury ein. Bewertet wurden die Produkte nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Gesundheit, Innovativität und Attraktivität (Geschmack, Optik).

Gewinner der Kategorie Food

Den ersten Platz in der Kategorie Food erzielte das Unternehmen Happy Cheeze (Deutschland), welches als Aussteller an der Vegan Planet Messe teilnahm, mit der Käsealternative „Griechische Kräuter, gereift“. Das Produkt auf Cashew-Basis ist biozertifiziert und ein Beweis, dass eine pflanzliche Ernährung mit einer innovativen Produktvielfalt und hervorragendem Geschmack einhergeht.

Platz 2 in der Kategorie Food geht an an die Kasnudl GmbH (Wien/Kärnten) mit ihrem Produkt „Cashew-Pilz-Nudl Dinkel“. Die traditionelle Kärntner Teigtasche aus Dinkelteig, gefüllt mit Pilzen, Erdäpfeln und Cashews.