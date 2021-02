Valisera Bahn weicht "Silvretta Park"

Am Samstag und Sonntag wird die Valisera Bahn nach 40 Jahren ihre letzten Runden drehen.

Das neue Areal rund um die Valisera Bahn wird keine Seilbahn-Talstation im klassischen Sinn. Mit dem Silvretta Park wird ein Ort mit Aufenthaltsqualität geschaffen, an dem man sich begegnen und wohlfühlen kann und alles bekommt, was man für einen erlebnisreichen Tag am Berg benötigt.