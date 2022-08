Vaduz blamiert Rapid Wien bis auf die Knochen

Das Team aus dem Fürstentum gewinnt in Hütteldorf mit 1:0, steht damit verdient in der Gruppenphase der UEFA Conference League und schreibt damit Fußball-Geschichte.

Rapid Wien war mit dem 1:1-Remis in der vergangenen Woche beim FC Vaduz gut bedient und fand eine passable Ausgangsposition für das heutige Rückspiel vor. Am Ende scheiterte das Team von Trainer Feldhofer dennoch.

Cicek trifft für die Gäste

Vaduz bringt Ergebnis über die Zeit

Der Außenseiter aus Vaduz brachte den Vorsprung am Ende über die Zeit und schreibt damit Geschichte. Denn noch nie zuvor schaffte es ein Club aus Liechtenstein in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Und das Ganze ist über beide Spiele gesehen hochverdient. Die Enttäuschung in Hütteldorf war dementsprechend groß, Trainer Feldhofer könnte damit in arge Bedrängnis geraten.