US-Botschafter Sondland wird in Ukraine-Affäre befragt

In der Ukraine-Affäre wird am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) der US-Botschafter bei der Europäischen Union, Gordon Sondland, befragt. Der Vertraute von US-Präsident Donald Trump wird in einer öffentlichen Anhörung im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Sondland spielt in der Ukraine-Affäre eine zentrale Rolle.

Er war in Trumps Bemühungen einbezogen, Kiew zu Ermittlungen gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden zu drängen. Der Botschafter war bereits im Oktober hinter verschlossenen Türen im Repräsentantenhaus befragt worden. Später ergänzte er seine Aussage und räumte ein, dass die US-Regierung die Auszahlung einer Militärhilfe für Kiew zeitweise von Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn abhängig gemacht habe. Die oppositionellen US-Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch vor und streben ein Amtsenthebungsverfahren an.