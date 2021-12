Unsere Top 5 Bücher zum Thema Kunst

Die heutigen fünf Buchempfehlungen widmen sich außergewöhnlichen Künstlern und Kunstwerken.

Kunst aus Österreich

Vom exzessiven Enfant terrible Egon Schiele bis zu den "Körpergefühlsbildern" der Maria Lassnig, von Adolf Loos, dem provokanten Wegbereiter der modernen Architektur, bis zu Friedensreich Hundertwasser, dem weltweit hoch gehandelten Meister der Fantasie: In den pointierten Kurzporträts seines neuen Kompendiums präsentiert Michael Horowitz 50 Künstlerinnen und Künstler Österreichs. 50 Menschen, die das 20. Jahrhundert prägten. Maler und Bildhauer, aber auch Architekten, Kunsthandwerker, Objektkünstler und Aktionisten, die weit über die Grenzen des Landes für Furore sorgten. Ein Buch als Reiseführer durch die großartige österreichische Welt der Kunst.

Van Gogh. Sämtliche Gemälde

Der Vatikan

Die Gemälde. Die Kunstschätze

Dieser opulente Bildband führt uns in 23 Kapiteln durch die einzelnen Sammlungen, die von den römischen Päpsten durch die Jahrhunderte in Auftrag gegeben, gesammelt und bewahrt wurden. Darunter die Vatikanische Pinakothek, die Sixtinische Kapelle, die Stanzen des Raffael, das Appartamento Borgia, die Sammlung moderner religiöser Kunst und das Areal des Vatikans. Meisterwerke von Michelangelo, Tizian, Raffael, Giotto, Leonardo, Caravaggio, van Gogh, Matisse und Klee sind dort zu finden. Mit der Laokoon-Gruppe und dem Apoll von Belvedere sind auch die größten Meisterwerke des Klassischen Altertums vertreten. Insgesamt werden 976 Kunstwerke mit kurzen Bildlegenden vorgestellt, zusätzlich werden 180 der prominentesten Kunstwerke durch Essays der Kunsthistorikerin Anja Grebe hervorgehoben.

Michelangelo

Bredekamp präsentiert uns einen von seinen Werken getriebenen, fortwährend vertragsbrüchig und säumig bleibenden Meister, der sich gänzlich dem künstlerischen Imperativ eines jeden Werks verschreibt und sich vom zu bearbeitenden Material selbst leiten lässt. Indem seine Kunstwerke sich dem Prinzip der Vollendung verweigerten, sprengte Michelangelo alle Konventionen. Doch nur so ließ sich seine bedingungslose Weltliebe ausdrücken, seine Pan-Empathie, die ihn zum loyalen Freund und zur Zumutung für seine Umwelt werden ließ. Und nur so gelang es Michelangelo, die existentiellen Fragen nach Sinn, Sinnlichkeit und politischem Schicksal seiner Epoche in der Form der Kunst auf eine Weise zu verhandeln, die bis heute erschüttert.