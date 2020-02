Unnötige Niederlage der Wälder gegen Spitzenreiter

Fassa behält mit dem 4:3 Auswärtssieg in Dornbirn die Tabellenführung der Gruppe B.

Die Wälder bringen sich durch den schnellen Gegentreffer nach dem 2:1 um einen möglichen Erfolg. Bereits am Samstag sind Daniel Ban und Co. in Linz wieder im Einsatz.

Die Wälder und ihre Gäste aus dem Fassatal lieferten sich von Beginn weg einen offenen Schlagabtausch. Die erste Duftmarke setzte Kai Fässler, der einen Blueliner von Müller in Richtung Tor lenkte. Zakarchenko war jedoch auf seinem Posten. In der fünften Minute scheiterte Caletti auf der Gegenseite an Karlo Skec. Auch Iori und Lundström spielten sich gut frei, zielten aber am Tor vorbei. Danach fassten die Wälder ihre erste Strafe aus. Im Powerplay kamen die Gäste zu wenigen Chancen, ein Distanzschuss von Roupec zähmte Skec scheinbar mühelos. Allerdings konnten sich die Wälder nach der überstandenen Unterzahl zu wenig schnell wieder ordnen, Iori mit dem 0:1. (10.) Die Hausherren ihrerseits scheiterten am Versuch mit einem Mann mehr auszugleichen. Das gelang später Daniel Ban in der 18. Minute. Dafür gab es einen weiteren Verlust zu vermelden, Benjamin Winkler war auf dem Weg ins Krankenhaus.