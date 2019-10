Universität Innsbruck arbeitet eigene Geschichte neu auf

Die Universität Innsbruck hat eine zweibändige Universitätsgeschichte vorgelegt, bei der sie die eigene Geschichte wissenschaftlich neu aufgearbeitet hat.

Zudem wurde am Freitag anlässlich des heurigen 350-Jahres-Jubiläums der Innsbrucker Alma Mater auch die Kunstintervention von Wolfgang Flatz am "Ehrenmal" vor dem Hauptgebäude enthüllt.

Dunkle Kapitel der Uni-Geschichte

Rund zweitausend Seiten umfasst das Mammutwerk, bei der auch "dunkle Kapitel der Universitätsgeschichte" beleuchtet werden, wie der Zeithistoriker und Herausgeber des Werkes, Dirk Rupnow, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck sagte. Besondere Aufmerksamkeit widme man insgesamt der Zeit ab 1900, fügte er hinzu. Beleuchtet wurde auch die "Verstrickung der Universität in menschenverachtende Ideologien ", so Rupnow.