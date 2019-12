Unfall mit Fahrerflucht in Wolfurt

Die Radlerin musste auf Höhe der Volksschule „Bütze“ einem überholenden Pkw ausweichen, fuhr gegen eine Schneestange und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 35-jährige Radfahrerin fuhr am Montagabend um 18.50 Uhr in Wolfurt auf der Montfortstraße in Richtung Lerchenstraße. Bei der Fahrbahnverengung auf Höhe der Volksschule „Bütze“ wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw überholt. Die Radfahrerin musste deshalb ausweichen und fuhr gegen eine Schneestange. Sie kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter.