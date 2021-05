Unfall auf der A14: Auto kracht in Lärmschutzwand

Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der A14 in Götzis ein Verkehrsunfall, bei dem eine eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug gerettet werden musste.

Am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der A14 Rheintalautobahn Höhe Götzis Richtung Klaus gerufen. Nach ersten Informationen war dort ein Fahrzeug nach einem Überholvorgang auf der rechten Spur in eine Lärmschutzwand geprallt. Der Fahrzeuglenker wurde beim Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.