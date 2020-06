Umzug in die Containerschule

Sanierung und Neubau der Hittisauer Schulen starten im Sommer 2020.

Weil das große Schulbauvorhaben in Hittisau in Etappen umgesetzt wird, heißt es für die Klassen der Volksschule Hittisau und der Polytechnischen Schule am Schuljahresende in die Containerschule umziehen, weil ihre bisherige Schule einem Neubau Platz machen wird. Die Ausweichschule umfasst zu den acht Klassenräumen, Lehrerzimmer, einen Bewegungsraum sowie einige Zusatzräume. Die Mittelschule bleibt bis zur Fertigstellung im Bestand und zieht anschließend in den Neubau um. Lernlandschaften für einen offenen und zeitgemäßen Unterricht, ein ganzes Stockwerk mit Kreativräumen und Werkräumen für die drei Schultypen, viel Holz, das für eine angenehme Atmosphäre sorgt, sowie einen attraktiven Pausenhof und ausreichende Sportmöglichkeiten hebt Direktor Hanno Metzler als besondere Pluspunkte der neuen Schulen hervor.