Umwidmungen auf der Tagesordnung

In Nenzing erweitern gleich mehrere, wichtig Betriebe ihre Betriebsflächen

Die letzte Sitzung der Nenzinger Gemeindevertretung im laufenden Jahr war geprägt von zahlreichen Änderungen des Flächenwidmungsplanes. Auf Grund des geplanten Baus einer Kinderbetreuungseinrichtung an der Gaisstraße – die angedachte Fläche nördlich der Bahnlinie liegt außerhalb des bislang definierten Siedlungsrandes, war eine Änderung des Räumlichen Entwicklungsplans notwendig. Im Vorfeld dazu wurde eine Info-Veranstaltung für Interessierte durchgeführt, die Empfehlung zur Umwidmung wurde einstimmig beschlossen. Für die neue Kinderbetreuungsstätte läuft übrigens aktuell ein Architekturwettbewerb. Einstimmige Beschlüsse wurden auch bei drei Anträgen der Agrargemeinschaft gefasst: So plant die Firma Hydro Extrusion den bestehenden Betrieb in Richtung Nenzinger Au zu erweitern, die betroffenen Grundparzell-Nummern sind im Eigentum der Agrargemeinschaft. Ebenfalls befürwortet werden die Erweiterungspläne der Firma Liebherr-Werk, auch dieses Grundstück ist im Besitz der Agrargemeinschaft. Liebherr plant in den nächsten Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Baggersees einen Prüfstand für die Ramm- und Bohrgeräte sowie zwei neue Hallen zu bauen. Außerdem soll ein Parkplatz für wartende Sattelschlepper entstehen. Die geplante Betriebserweiterung betrifft eine Gesamtfläche von 6,64 Hektar. Auch hier wurde im Vorfeld eine Informationsveranstaltung für die Gemeindevertreter abgehalten, der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde ebenfalls einstimmig abgesegnet. Schließlich wurde eine weitere Änderung des Flächenwidmungsplanes einstimmig befürwortet: Die Firma „Griesser“ beabsichtigt im Nenzinger Gewerbegebiet die Erweiterung des bestehenden Betriebes in Richtung Sportanlage FC Nenzing.