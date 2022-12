Über 6.000 Euro gehen an "Rankler für Rankler"

Die Stammtischrunden des Gasthaus Freschen, die Feuerwehr sowie die Pfadfindergilde Rankweil haben insgesamt 6.700 Euro an „Rankler für Rankler“ gespendet – eine Spendenplattform für Rankweiler*innen, die sich in schwierigen Situationen befinden.

Noch vor Jahresende kommen zu den vielen kleinen und großen Spendenbeiträgen übers Jahr erneut über 6.000 Euro hinzu, welche von den Stammtischen des Gasthaus Freschen (4.000 Euro), der Feuerwehr Rankweil (1.500 Euro) sowie der Pfadfindergilde Rankweil (1.200 Euro) gespendet wurden. Rankler für Rankler hat das Ziel, schnell, unbürokratisch und anonym in Not geratene Menschen in Rankweil zu unterstützen. Es entsteht kein Verwaltungsaufwand und die Spenden kommen vollständig bedürftigen Menschen in der Gemeinde zugute.