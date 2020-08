"Tschutta 3.0": Große Bühne, Verletzungspech und Dauerstress

In der fünften Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um den SCR Altach, Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn, das große Verletzungspech von SW Bregenz, den neuen Trainer in Lochau und den Dauerstress der Amateurfußballer.

SCR Altach testet am Samstag, 22. August, um 17 Uhr in der Cashpoint-Arena gegen den Deutschen Zweitligisten FC Heidenheim und will endlich das erste Tor in der Vorbereitung schießen. Austria Lustenau spielt am Freitag, 21. August um 18.30 Uhr in St. Margrethen gegen den Schweizer Vizemeister FC St. Gallen und trifft am Montag in Zell am Ziller um 13 Uhr auf den Deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen. FC Mohren Dornbirn trifft am Samstag, 22. August unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Schruns auf den Deutschen Spitzenklub SC Freiburg. Mit Lukas Katnik steht den Rothosen nur ein Stürmer zur Verfügung. Lukas Fridrikas, Deniz Mujic und Maurice Mathis sind langzeitverletzt.