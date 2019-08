Nordkorea testet erneut Raketen - Trump schmeichelt Kim

Nordkorea hat am Freitag nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Dies sei bereits der dritte Raketentest innerhalb weniger Tage gewesen, verlautete aus dem südkoreanischen Generalstab in Seoul. Während Südkoreas Regierung umgehend eine Krisensitzung einberief, betonte US-Präsident Donald Trump, dass die Tests keine Verletzung von Vereinbarungen mit den USA seien.

Bei dem Treffen mit Kim Jong-un in Singapur im Juni 2018 seien Kurzstreckenraketen nicht besprochen worden, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Womöglich würden die Tests zwar gegen UNO-Resolutionen verstoßen. "Aber der Vorsitzende Kim will mich nicht mit einem Vertrauensbruch enttäuschen, Nordkorea hat viel zu viel zu gewinnen - das Potenzial als Land unter Kim Jong-uns Führung ist unbegrenzt."