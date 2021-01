Trotz zwei Niederlagen einen großen Schritt gemacht

Der Auftritt von Freistilspezialist Johannes Ludescher beim Großen Preis von Frankreich macht Hoffnung. Schedler, Kessler und Gevorgizian verloren auch alle Kämpfe

Klien, der den Kampf online live verfolgte, sagt über seinen Schützling: „Ludi hat sich hier mehr als gut verkauft“. Weil der Georgier das Finale erreichte, konnte auch Ludescher in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Sein Gegner war hier Gennadij Cudinovic, amtierender deutscher Vizemeister von 2019. Knapp unterlag Ludescher mit 1:3-Wertungspunkten, wobei der ÖRSV-Starter sogar mit 1:0 führte. „In der zweiten Kampfhälfte hat er sich ein wenig das Heft aus der Hand nehmen lassen. Johannes hat nie aufgesteckt. Insgesamt waren das aber gute Leistungen in beiden Kämpfen. Das macht Hoffnung.“

In die gleiche Kerbe schlägt auch Kai Nöster, der „Ludi“ ebenfalls einen starken Auftritt in Nizza bescheinigte. „Für ihn war es der erste große Wettkampf mit Weltklasse-Gegnern.“ Seit knapp elf Monaten stand der Kaderathlet des RSVV wieder bei einem offiziellen Turnier auf der Matte. Nöster vergleicht diese Situation mit einem Turmspringer, der nach Monaten auf den Turm steigt und etwas ängstlich vor dem Sprung in die Tiefe schaut. Doch der Nationalringer des KSK Klaus habe diese Hürde mit Bravour gemeistert. „Ich kann nur den Hut davor ziehen.“ Allein am Ergebnis könne man den Auftritt nicht festmachen. „Ludi fehlt für solche Kämpfe noch die Erfahrung. Seine körperliche und mentale Verfassung spricht aber derzeit für ihn“, analysiert RSVV-Sportdirektor Nöster und macht deutlich: „Training bei uns im Ländle ist alles schön und gut. Aber er braucht die Vielseitigkeit. Wenn wir ihn auf den Wettkampf so gut wie möglich vorbereiten, dann haben wir es geschafft.“ Selbst Martin Klien ist nicht entgangen, dass sich Johannes Ludescher gesteigert hat. „Er ist nicht mehr so weit weg.“