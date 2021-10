Treffen über Generationen hat Seltenheitswert

Buch. Alle fünf Jahre versammeln sich die „1er-Jahrgänger“ der Kleingemeinde.

Vor etlichen Jahren wurde eine originelle Zusammenkunft aus der Taufe gehoben, die bis heute Bestand hat. „Jung & Alt sollen dabei einen Tag unbeschwert miteinander verbringen können“, erinnert sich Eugen Flatz als einer der Ideengeber an die Anfänge. Und so kommt es bei diesem seltenen Treffen durchaus vor, dass zwischen den jüngsten und ältesten Teilnehmenden mit einer Eins in der Jahreszahl, bis zu 60 Jahre Lebenserfahrung liegen. Erstmalig tourten die Bucher „1er Jahrgänger“ im Jahr 2006 gemeinsam mit dem Schiff nach Meersburg, fünf Jahre später folgte der Erlebnispfad in Möggers und 2016 versammelte sich die illustre Gesellschaft im Nenzinger Himmel.