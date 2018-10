Traumstart für Feldkirchs Basketball-Star Luka Brajkovic

Fünfzehn Punkte und sieben Rebounds warf der erst 18-jährige Feldkircher Luka Brajkovic in Amerika in einem Testspiel und wusste zu überzeugen.

Luka Brajkovic im Live-Talk bei VOL.AT



Luka Brajkovic hat einen großen Traum: die NBA. Über das College-Team der Davidson “Wildcats” will er den Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt schaffen. Freshman beeindruckt“ titelte „The Charlotte Observer“: Gemeint war damit kein anderer als Luka Brajkovic der ab dieser Saison den Dress des Davidson College in der Atlantic 10-Conference der NCAA trägt. Der 19-Jährige hatte in einem internen Testspiel kräftig aufgezeigt.

„Schwarz“ vs „Rot“ lautete das Duell über 20 Spielminuten. Der 19-jährige Feldkircher steuerte zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart der „Wildcats“ in der US-amerikanischen College-Liga 15 Punkte und sieben Rebounds bei.

Der 2,11 Meter große Power Forward ist eines der größten heimischen Talente und wechselte – wie berichet – an das College nach North Carolina. Die Davidson “Wildcats” sollen nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die NBA sein. Seit Jahresbeginn hat Luka Brajkovic die Trainingsintensität noch weiter erhöht, er will topfit in die USA kommen. In North Carolina erwarten den noch jungen Vorarlberger vorerst Summer Workouts und Fitness Training. Zudem wird sich Brajkovic auf dem Parkett mit ehemaligen Davidson-Spielern messen können.