Von den Lions in die NBA? Live-Talk mit Luka Brajkovic

Luka Brajkovic hat einen großen Traum: die NBA. Über das College-Team der Davidson "Wildcats" will er den Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt schaffen. Um 14.30 Uhr ist der Vorarlberger im VOL.AT-Live-Talk zu Gast.

Der 2,08 Meter große Power Forward ist eines der größten heimischen Talente und wechselt – wie berichet – an College nach North Carolina. Die Davidson “Wildcats” sollen nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die NBA sein. Seit Jahresbeginn hat Luka Brajkovic die Trainingsintensität noch weiter erhöht, er will topfit in die USA kommen. In North Carolina erwarten den noch jungen Vorarlberger vorerst Summer Workouts und Fitness Training. Zudem wird sich Brajkovic auf dem Parkett mit ehemaligen Davidson-Spielern messen können.